Собянин рассказал об устройстве детских технопарков в Москве

Сергей Собянин рассказал, как устроены столичные технопарки для детей. Об этом мэр написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он напомнил, что в технопарках ученики старших классов "могут на практике познакомиться с научными и техническими профессиями", чтобы "осознанно выбрать специальность". По словам мэра, это помогает столичным школьникам осваивать передовые технологии, работать в команде и создавать собственные проекты.
"Например, группе дают задание сделать беспилотный вертолет. Тот, кто справляется успешно, получает бонус при поступлении в профильный вуз", − пояснил Собянин.
Чтобы определиться с выбором будущей специальности, мэр посоветовал старшеклассникам посетить ежегодный форум "Московский день профориентации и карьеры" и проект "Профсреда".
В столице работают 15 детских технопарков. В прошлом году организованные там лекции и занятия посетили более 60 тысяч школьников. Мэр отметил, что теоретические и практические занятия проводят высококвалифицированные специалисты в хорошо оснащенных лабораториях.
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