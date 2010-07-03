Собянин рассказал об устройстве детских технопарков в Москве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Сергей Собянин рассказал, как устроены столичные технопарки для детей. Об этом мэр написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он напомнил, что в технопарках ученики старших классов "могут на практике познакомиться с научными и техническими профессиями", чтобы "осознанно выбрать специальность". По словам мэра, это помогает столичным школьникам осваивать передовые технологии, работать в команде и создавать собственные проекты.

"Например, группе дают задание сделать беспилотный вертолет. Тот, кто справляется успешно, получает бонус при поступлении в профильный вуз", − пояснил Собянин.

Чтобы определиться с выбором будущей специальности, мэр посоветовал старшеклассникам посетить ежегодный форум "Московский день профориентации и карьеры" и проект "Профсреда".

В столице работают 15 детских технопарков. В прошлом году организованные там лекции и занятия посетили более 60 тысяч школьников. Мэр отметил, что теоретические и практические занятия проводят высококвалифицированные специалисты в хорошо оснащенных лабораториях.