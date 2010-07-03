Построить самолет смогут гости фестиваля детских технопарков

Посетители фестиваля детских технопарков, который пройдет в "Технограде" на ВДНХ 19-20 апреля, смогут научиться строить самолеты и играть в панна-футбол. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на выставочный комплекс.
"20 апреля ребят ждет более 20 мастер-классов от преподавателей технопарков, где желающие научатся строить самолеты из деталей, напечатанных на 3D-принтере. Весь день на разных площадках "Технограда" будут проходить квесты, интерактивы и розыгрыши, а также активности на свежем воздухе. Любой желающий сможет принять участие в интерактивной игре на координацию и баланс, сыграть в панна-футбол и многое другое", – сказано в сообщении.
Около 80 учеников представят на суд жюри 30 проектов, созданных в технопарках. Тематика проектов охватывает разные сферы и направления. Среди них – благоустройство городской среды и "умный дом", тренажеры с использованием технологий виртуальной реальности, роботы-драконы и роботы-художники, модели малых космических кораблей, космический кинотеатр.
В рамках фестиваля 19 апреля представители индустриальных партнеров, ректоры вузов и преподаватели детских технопарков обсудят способы поддержки одаренных детей, перспективы развития технического творчества через детские технопарки Москвы и преференции их выпускникам при поступлении в вузы. Для входа на фестиваль требуется регистрация, уточнили в комплексе.
В марте сообщалось, что образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ за полгода с момента открытия посетили более 65 тысяч человек.
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