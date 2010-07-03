"Технопарк" на ВДНХ посетили более 65 тысяч человек

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Уникальный образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ за полгода с момента открытия посетили более 65 тысяч человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Больше 65 тысяч человек уже смогли оценить качество обучения и оснащенность "Технограда". И это только на начальном этапе", – отметила Сергунина.

Она добавила, что в дальнейшем посещаемость будет только расти. Так, в текущем году в "Технопарке" пройдут около 1,5 тысячи различных образовательных программ. Слушателям выдадут 250 тысяч сертификатов.

"Технопарк" открылся 3 сентября 2018 года. Комплекс состоит из пяти тематических павильонов: "Городская инфраструктура", "Цифровые технологии", "Услуги населения", "Креативные технологии" и "Промышленность". В ближайшее время будет открыт шестой павильон – "Бизнес. Техноград".

