"Технопарк" на ВДНХ посетили более 65 тысяч человек

Уникальный образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ за полгода с момента открытия посетили более 65 тысяч человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
"Больше 65 тысяч человек уже смогли оценить качество обучения и оснащенность "Технограда". И это только на начальном этапе", – отметила Сергунина.
Она добавила, что в дальнейшем посещаемость будет только расти. Так, в текущем году в "Технопарке" пройдут около 1,5 тысячи различных образовательных программ. Слушателям выдадут 250 тысяч сертификатов.
"Технопарк" открылся 3 сентября 2018 года. Комплекс состоит из пяти тематических павильонов: "Городская инфраструктура", "Цифровые технологии", "Услуги населения", "Креативные технологии" и "Промышленность". В ближайшее время будет открыт шестой павильон – "Бизнес. Техноград".
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