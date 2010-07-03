Более 5 тысяч горожан приняли участие в акции "День без турникетов"

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Более пяти тысяч москвичей приняли участие в акции "День без турникетов" с 8 по 10 августа. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В ходе акции все желающие могли побывать на экскурсиях и мастер-классах. Двери для них открыли свыше 30 компаний и технопарков, где можно было познакомиться с современными образовательными проектами и технологиями будущего.

Уточняется, что за три дня в столице состоялось более 180 экскурсий и 20 мастер-классов. В августе "День без турникетов" объединил компании, девизом работы которых стало "развлечение через обучение".

По словам главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, "одна из задач акции − показать, как в городе создаются продукты и сервисы". Руководитель ведомства пояснил, что, "увидев воочию, как компании внедряют и применяют передовые технологии, москвичи смогут по-новому взглянуть на ежедневный труд столичных предпринимателей".

Акция "День без турникетов" впервые прошла в Москве в 2012 году. Тогда восемь предприятий посетили около 600 человек. С тех пор ее участниками стали более 60 тысяч человек и 100 инновационных производств столицы.