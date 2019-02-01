"День без турникетов" охватит более 300 площадок Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Свыше 30 столичных площадок примут участие в первой в 2019 году акции "День без турникетов", которая пройдет с 7 по 9 февраля. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, все желающие смогут попробовать себя в новой профессии и узнать секреты успешного предпринимательства.

Акция охватит музеи, детские технопарки, креативные пространства и научно-образовательные центры. Мероприятия объединит тема "Создаем будущее".

В декабре прошлого года Сергей Собянин подвел итоги пяти акций "День без турникетов". Он отметил, что за год 50 тысяч горожан посетили 120 компаний. В рамках акций московские предприятия пускали гостей на производство.