Собянин подвел итоги акции "День без турникетов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин подвел итоги пяти акций "День без турникетов", прошедших в 2018 году. В своем Twitter он написал, что 50 тысяч горожан посетили 120 компаний.

В этом году прошло 5 акций проекта #Деньбезтурникетов, когда столичные предприятия открывают двери для всех желающих. Больше 50 тысяч горожан посетили 120 компаний. Во время экскурсий были концерты, квесты, встречи с интересными людьми. Продолжим акцию и в следующем году. pic.twitter.com/RvYYs74NTR — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 декабря 2018 г.



В рамках акций московские предприятия пускали на производство всех желающих. Специально для гостей проводили концерты, квесты, встречи с интересными людьми. "Продолжим акцию и в следующем году", – пообещал глава города.

Ранее стало известно о планах городских властей удвоить число участников акции "День без турникетов" в наступающем году. Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин призвал участвовать московские предприятия. Он добавил, что организаторов акций также интересует мнение рядовых граждан.