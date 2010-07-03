Детские технопарки продлили регистрацию на экскурсии в рамках Дня без турникетов

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Дополнительные места на экскурсии и мастер-классы в рамках Дня без турникетов открыли столичные детские технопарки. Это связано с тем, что акция вызвала большой интерес среди горожан, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Регистрация продлена в детских технопарках Российского государственного социального университета, "Вертикальный взлет" и "Курчатовский".
В РГСУ пройдут ознакомительные экскурсии, во время которых расскажут о программах обучения и лабораториях. Начало в 12:00. В "Вертикальном взлете" с 14:00 до 16:30 будут проходить экскурсии "Профессии будущего".
Экскурсии, мастер-классы, лекции и инженерные игры на базе технопарка НИЦ "Курчатовский институт" начнутся в 11:00. Школьники попробуют себя в роли программистов и инженеров: освоят компьютерную безопасность, примут участие в интеллектуальных играх и узнают, какие эксперименты и опыты можно провести дома.
Детские технопарки Москвы – это специальные учебно-экспериментальные пространства, оснащенные современным оборудованием и расположенные в вузах, высокотехнологичных предприятиях и взрослых технопарках – инновационных научно-производственных комплексах.
Акция "День без турникетов" впервые прошла в Москве в 2012 году. Тогда на восемь предприятий пришло около 600 человек. С тех пор ее участниками стали более 60 тысяч человек и 100 инновационных производств столицы. Следующие дни проведения акции – 8-10 августа.
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