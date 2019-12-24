Поезд "Московский предприниматель" запустили в столичном метро

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Новый тематический поезд "Московский предприниматель" запустили на Кольцевой линии метрополитена.
Торжественная церемония проходит в электродепо "Красная Пресня". "Московский предприниматель" стал последним новым тематическим поездом в этом году.
Он будет курсировать полгода. За это время состав смогут увидеть более трех миллионов человек.
Поезд состоит из пяти сдвоенных вагонов. Первый посвящен истории предпринимательства, второй – современному бизнесу Москвы, третий – мерам поддержки и развития предпринимательской инициативы. Два последних вагона связаны с инновациями и возможностями для повышения квалификации профессионалов в столице. Именной состав проносит пассажиров через все эпохи Москвы – от купеческих ярмарок до технопарков, отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.
В продажу также поступили тематические "Тройки", посвященные предпринимательству. Их можно купить в кассах и в новых автоматах по продаже билетов на центральных станциях подземки, рассказала замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
В декабре в метро запустили и другие тематические поезда. Среди них – тематический поезд, посвященный будущему. Он разработан командой городского проекта "Привет, Москва!" при участии "Яндекса".
На Кольцевую линию вышел тематический поезд "Король баттерфляя". Вагон "Планета воды" расскажет пассажирам об истории плавания, вагон "Король баттерфляя" представит портреты выдающихся пловцов первой половины XX века, вагон "Дружба народов" познакомит горожан с победами советских чемпионов, дизайн вагона "Россия" покажет атлетов конца XX – начала XXI века.
Помимо этого, на Арбатско-Покровской, Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской, Солнцевской и Большой кольцевой линиях курсируют новогодние поезда. Среди объявлений можно будет услышать поздравления Александра Розенбаума, Ренаты Литвиновой, Леонида Агутина, Анжелики Варум, Басты, Веры Брежневой, Антона Беляева и других исполнителей.
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