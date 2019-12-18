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Город

03:21

В московском метро запустили поезд с предсказаниями

город транспорт метро

Фото: vk.com/privetmos

В московском метро появился тематический поезд, посвященный будущему. Он разработан командой городского проекта "Привет, Москва!" при участии компании "Яндекс".

Вагоны поезда посвящены определенным темам, среди которых "Экология и здоровье", "Свободное время" и "Разнообразие и свобода выбора", передает News.ru.

Внутри размещены плакаты с QR-кодами, с помощью которых пассажир попадает на сайт проекта, где собраны сообщения и предсказания от "пассажиров будущего".

Создатели проекта уточнили, что прогнозы будущего основаны на научных исследованиях и опираются на доклады ведущих мировых урбанистов и футурологов.

В конце ноябре проект "Привет, Москва!" разместил в столичной подземке 300 плакатов, посвященных известным художественным деятелям и их связи с городом.

Короткие истории позволяют взглянуть на литературное и театральное наследие Москвы под другим углом. Городской проект "Привет, Москва!" реализуют в столице с октября 2018 года.

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