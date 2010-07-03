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Культура

08:00

В московском метро запустили тематический поезд будущего

город транспорт культура общество

Фото: пресс-служба проекта "Привет, Москва!"

Новый тематический поезд, разработанный при участии команды городского проекта "Привет, Москва!" и компании "Яндекс", запустили в московском метро. Оформление состава показывает, какой может стать Москва в будущем.

Каждый вагон поезда посвятили отдельной теме, всего их 5: "Экология и здоровье", "Экономия денег", "Свободное время", "Личный комфорт" и "Разнообразие и свобода выбора". Новый состав, как считают авторы проекта, покажет потенциал и безопасность инновационного развития технологий.

Концепция тематического поезда будущего строится на фантазийном предсказании Москвы нового времени. С помощью QR-кодов в вагонах поезда можно будет попасть в специальный раздел сайта проекта "Привет, Москва!" – пользователи переместятся в виртуальное будущее города с электродвигателями, исчезновением болезней и возвращением птиц в пределы жилых массивов. При этом авторы опирались на реальные прогнозы специалистов по урбанистике.

"Еще на этапе создания самого проекта "Привет, Москва!" мы изучали, как ведущие урбанисты и футурологи видят развитие городской среды. Мы рады поделиться с пассажирами метро интересными исследованиями, рассказать о транспорте будущего, о времени, когда жизнь в городе приобретет все преимущества дачной", – рассказала куратор программы Оксана Бондаренко.

Городской проект "Привет, Москва!" реализуют в столице с октября 2018 года. В конце ноября 2019 года в столичной подземке разместили 300 плакатов, посвященных известным художественным деятелям и их связи с городом. Короткие истории позволяют взглянуть на литературное и театральное наследие Москвы под другим углом.

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