На станциях метро появилось 300 плакатов проекта "Привет, Москва!"

Фото: пресс-служба проекта "Привет, Москва!"

В московском метро появилась новая серия плакатов, посвященных четвертому тематическому блоку городского проекта "Привет, Москва!" – "Литература и театр". Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

В рамках проекта на станциях столичного метро появилось 300 плакатов. Увидеть их можно на Кольцевой, Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской, Сокольнической, Арбатско-Покровской, Филевской, Калининской, Люблинской, Серпуховско-Тимирязевской и Калужско-Рижской линиях метро.

Плакаты рассказывают о том, как любовь к животным помогла карьере Константина Райкина, как учился петь Николай Караченцов, как Валентин Гафт безуспешно пытался попасть в труппу театра Сатиры, про связь Пушкина с мотоциклами и о других интересных театральных и литературных историях из жизни столицы.

Каждый плакат связан с определенным местом на карте города недалеко от станции метро, где размещен этот постер. Так, на станции "Таганская" один из плакатов рассказывает о деятельности Константина Станиславского, а другой – о Владимире Высоцком и театре на Таганке.



Фото: пресс-служба проекта "Привет, Москва!"

"Литературное и театральное наследие Москвы настолько грандиозно, что рассказать обо всем интересном практически невозможно. Поэтому мы постарались отобрать истории, которые стали бы хорошими тизерами для самостоятельного погружения в городские летописи", – рассказала куратор проекта Оксана Бондаренко.

Она добавила, что плакаты расскажут горожанам больше о городе, помогут узнать что-то новое и вспомнить забытое. Бондаренко предположила, что кого-то они смогут вдохновить на собственное путешествие по литературным местам в Москве, на чтение книг или поход в театр.

Еще 380 плакатов пассажиры смогут увидеть в поездах на Калужско-Рижской линии. Плакаты будут оставаться на станциях до конца текущего года.

Проект "Привет, Москва!" запустили в подземке прошлой осенью. Он представляет собой культурно-просветительскую коммуникационную платформу на транспортной инфраструктуре. В рамках проекта транспорт Москвы выступает своего рода гидом.

Проект состоит из четырех тематических блоков – "Москва историческая", "Москва кинематографическая", "Москва музыкальная" и "Москва литературная и театральная". Заключительный блок был запущен в июне этого года.

Этим летом проект получил награду – премию UITP Awards 2019 от Международного союза общественного транспорта (МСОТ) в номинации "Маркетинговая кампания". В ней же призы завоевали Германия, Португалия, Великобритания, Гонконг и Швеция.

