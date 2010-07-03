Проект "Привет, Москва!" получил награду премии UITP Awards 2019 от Международного Союза Общественного Транспорта (МСОТ) в номинации "Маркетинговая кампания".
Торжественная церемония награждения участников проходила в рамках транспортного саммита, который состоялся в Стокгольме. В номинации "Маркетинговая кампания" также получили призы Германия, Португалия, Великобритания, Гонконг и Швеция.
"Проект "Привет, Москва!" показывает, что транспорт – это нечто большее, чем то, на чем мы передвигаемся. Этот проект не только для москвичей – он для всех, для людей из любой точки мира, которые могут открыть для себя прекрасный город – Москву – и познакомиться с московским транспортом", – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Куратор проекта Оксана Бондаренко отметила, что награда полностью обоснована, так как проект затрагивает все актуальные темы в области урбанистики и развития городского транспорта. Она добавила, что транспорт давно перешел на другой план, теперь с помощью него люди могут узнать много нового.
Она добавила, что значимость проекта уже давно оценили и за рубежом. Данный проект путем плакатов, роликов, аудиомаршрутов, мероприятий, квестов создает некий образ города. Манифест проекта – "Любая дорога – это путешествие".
"Наша столица уже стала одной из сильнейших международных площадок для внедрения инновационных технологий в области транспорта, городская среда активно развивается с привлечением экспертов в области урбанистики и креативных индустрий. Не сомневаюсь, что впереди у Москвы еще много наград и ярких городских проектов, в которых транспорт всегда будет играть ключевую роль", – сказала Бондаренко.
В рамках проекта "Привет, Москва!" столичный транспорт становится своего рода гидом для пассажиров. Транспортные средства "говорят" с горожанами о Москве через разные каналы коммуникации: стены вагонов, стикеры в вестибюлях, на платформах и в переходах.
Всемирный саммит общественного транспорта – одно из главных мероприятий Международного союза общественного транспорта (МСОТ), которое проводится раз в два года. Во время мероприятия участники обмениваются опытом, узнают о новых технологиях на рынке общественного транспорта. В международный союз общественного транспорта входят городские и региональные компании, занимающиеся перевозкой пассажиров, из более 90 стран мира.
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