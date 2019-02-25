В 30 поездах метро появились киноплакаты

Плакаты, посвященные кинематографу, появились в 30 поездах столичной подземки в рамках проекта "Привет, Москва!". Пассажиры узнают интересные факты о знаменитых фильмах, съемки которых проходили в столице. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В частности, тематические плакаты расскажут москвичам, какие столичные высотки можно увидеть в "Крепком орешке" и кого искала Софи Лорен на станции "Воробьевы горы".
В поездах, которые ходят по Сокольнической линии метро, разместили в общей сложности 150 плакатов. Красную ветку авторы проекта выбрали из-за того, что многие фильмы снимались рядом с ее станциями. Еще один состав, оформленный кинематографическими плакатами, курсирует по Кольцевой линии.
Как напомнила куратор проекта "Привет, Москва!" Оксана Бондаренко, "столица стала главной героиней во многих фильмах, в том числе отмеченных премией “Оскар”. По ее словам, один из плакатов посвящен культовому фильму Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя", ряд сцен которого снимали в парке "Сокольники". "Именно там до 1980 года располагалась булочная, возле которой милиционер Владимир Шарапов должен был встретиться с Анной Дьячковой", – отметила Бондаренко.
Кроме того, плакаты расскажут, например, о киноляпах, допущенных в голливудском фильме "Крепкий орешек: хороший день, чтобы умереть" (2013), а также о том, как создателям фильма "Сибирский цирюльник" (1998) удалось обхитрить саму природу, снимая сцену Масленицы на льду Новодевичьего пруда.
Всего в рамках проекта "Привет, Москва!" в подземке покажут четыре блока тематических постеров: "Москву историческую", "Москву кинематографическую", "Москву музыкальную", а также "Москву литературную и театральную". Материалы для них готовили известные историки и москвоведы.
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