В Москве появилась экскурсия для людей с нарушением зрения

Фото: пресс-служба проекта "Привет, Москва!"

В столице появилась уникальная онлайн-экскурсия по центру города для людей с нарушениями зрения. Тифлоэкскурсию "Привет, Москва особенная!" подготовил Музей архитектуры имени Щусева и команда городского проекта "Привет, Москва!" в рамках программы "Особый взгляд" Фонда "Искусство, наука и спорт".

Проект разработали для одного из наиболее исторически значимых маршрутов Москвы – автобуса "Б", проходящего по Садовому кольцу.

Теперь у людей с нарушением зрения есть доступ к познавательному досугу независимо и автономно, просто заходя в городской автобус. Все объекты будут сопровождаться тифлокомментированием, что позволит слушателям представить, как выглядят городские достопримечательности.

На сегодняшний день маршрут уже доступен в приложении izi.TRAVEL, а в дальнейшем планируется размещение онлайн-гида на портале программы "Особый взгляд". Помимо экскурсии в рамках специального проекта "Привет, Москва особенная!" на 50 остановках общественного транспорта в сити-форматах появятся имиджевые плакаты, анонсирующие появление экскурсионного маршрута.

Фото: пресс-служба проекта "Привет, Москва!"

По словам куратора проекта "Привет, Москва!" Оксаны Бондаренко, на данный момент транспорт трансформируется в источник информации и впечатлений.

"Поэтому мы так рады поделиться полезной информацией со слабовидящими и незрячими пассажирами, рассказать им больше о любимом городе и помочь лучше почувствовать тот мир, который их окружает", – отметила Бондаренко.

Руководитель программы "Особый взгляд" благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" Ксения Дмитриева пояснила, что, по статистике Минздрава за 2017 год, в столице проживает более 485 тысяч людей с различными нарушениями зрения.

"Этим проектом мы хотим предоставить им возможность по-другому воспринять городское пространство, в котором они находятся, почувствовать себя туристом, узнавая описание и историю значимых объектов архитектуры", – сказала она.

Директор Музея архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева, в свою очередь, отметила, что проектом создано "инклюзивное городское пространство", а это начало диалога между горожанами и архитектурным наследием.

Специальный проект появился в рамках четвертого тематического блока городского проекта "Привет, Москва!" – "Литература и театр".

Городской проект "Привет, Москва!" стартовал в октябре 2018 года. В июне он был удостоен ведущей международной транспортной премии UITP в Стокгольме в номинации "Маркетинговая кампания".

В мае в автобусах и трамваях нового поколения "Витязь-Москва" начали транслировать сюжеты об истории создания фильмов, снятых в Москве. Пассажиры смогут узнать о том, как создавались "Броненосец "Потемкин", "Я шагаю по Москве", "Берегись автомобиля", "Подкидыш", "Служебный роман", "Иван Васильевич меняет профессию".

В сентябре в рамках проекта на станциях подземки появились плакаты с информацией о районных достопримечательностях и интересных историях, связанных с ними. В феврале в 30 поездах метро разместили плакаты, посвященные кинематографу.

Проект "Привет, Москва!" запустили в подземке прошлой осенью. Его цель – поделиться интересными фактами о городе, которые помогут взглянуть на него по-новому.

В июне этого года проект получил награду премии UITP Awards 2019 от Международного Союза Общественного Транспорта (МСОТ) в номинации "Маркетинговая кампания". В ней же призы завоевали Германия, Португалия, Великобритания, Гонконг и Швеция.