Проект "Привет, Москва!" расскажет о районных достопримечательностях

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Фото: пресс-служба проекта "Привет, Москва!"
В рамках проекта "Привет, Москва!" на станциях метро появились плакаты, рассказывающие о районных достопримечательностях и интересных историях, связанных с ними.
"В рамках нашего специального проекта "Привет, Москва районная!" мы постарались сделать наш город ещё ближе для каждого пассажира с помощью таких ярких плакатов. Думаю, наш проект поможет людям узнать больше нового и интересного о достопримечательности своего района, своего рода культурной идентичности или коде. Будь то улица или здание, или легенда, или любой занимательный факт. Эта часть проекта "Привет, Москва!", скорее всего, посвящена идентичности каждого района, которую важно знать и ощущать каждому его жителю", – сказала куратор проекта "Привет, Москва!" Оксана Бондаренко.
Городской проект "Привет, Москва!" стартовал в октябре 2018 года. В июне он был удостоен ведущей международной транспортной премии UITP в Стокгольме в номинации "Маркетинговая кампания".
Фото: пресс-служба проекта "Привет, Москва!"
Он представляет собой культурно-просветительскую коммуникационную платформу на транспортной инфраструктуре. В рамках проекта транспорт Москвы выступает своего рода "гидом".
Проект состоит из четырех тематических блоков – "Москва историческая", "Москва кинематографическая", "Москва музыкальная" и "Москва литературная и театральная". Заключительный блок был запущен в июне этого года.
Стартовал третий этап городского проекта "Привет, Москва!"
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