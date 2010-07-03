Посвященные проекту "Привет, Москва!" карты "Тройка" поступили в продажу

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В кассы Московского метрополитена поступила лимитированная серия карт "Тройка" от проекта "Привет, Москва!". Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу проекта, тематические карты, посвященные блоку "Литература и театр", можно купить с 14 августа. Общий тираж лимитированных карт составил 30 тысяч штук.
Приобрести их можно в сувенирных магазинах метро на станциях "Маяковская" и "Трубная", на информационных стойках "Живое общение" и в кассах станций "Маяковская" и "Павелецкая" (Замоскворецкая линия), "Белорусская", "Курская", "Комсомольская" и "Парк культуры" (Кольцевая), "Саларьево" (Сокольническая), "Александровский сад" (Филевская), "Пушкинская" и "Баррикадная" (Таганско-Краснопресненская), "Арбатская", "Площадь Революции" и "Киевская" (Арбатско-Покровская), "Сретенский бульвар" и "Трубная" (Люблинско-Дмитровская), "Китай-город" (Калужско-Рижская).
"Помимо основного функционала, оплаты проезда в транспорте, карта "Тройка" открывает двери в музеи и парки, на выставки и другие городские пространства. Новая серия карт для нашего проекта уже пятая, она посвящена тематическому блоку "Литература и театр", который стартовал в июне. Для их оформления мы постарались выбрать узнаваемые и любимые многими образы, а также традиционно подготовили авторское видение от иллюстраторов проекта", – заявила куратор проекта "Привет, Москва!" Оксана Бондаренко.
Лимитированная серия карты "Тройка" выполнена в трех видах дизайна с авторскими изображениями от иллюстраторов Оли Марченко, Ксении Стойлик и Олеси Щукиной. Часть карт будет разыграна среди подписчиков проекта в соцсетях.
Проект "Привет, Москва!" стартовал в октябре 2018 года одновременно с запуском поезда "Привет, Москва!", который курсирует по Кольцевой линии. Проект состоит из четырех тематических блоков – "Москва историческая", "Москва кинематографическая", "Москва музыкальная" и "Москва литературная и театральная". Заключительный блок запустили в июне 2019 года.
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