В автобусах и трамваях покажут мини-сюжеты о легендарных фильмах

Фото: Кадр из фильма "Служебный роман". Режиссер Эльдар Рязанов. 1977 год

В 144 автобусах и более чем в 250 трамваях нового поколения "Витязь-Москва" начали показывать сюжеты, рассказывающие историю создания фильмов, снятых в Москве.

Пассажиры наземного транспорта могут узнать о том, как снимались фильмы "Броненосец "Потемкин", "Я шагаю по Москве", "Берегись автомобиля", "Подкидыш", "Служебный роман", "Иван Васильевич меняет профессию", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Увидеть познавательные сюжеты, длительностью чуть более минуты, можно на экранах в салонах.

Ролики подготовили в рамках цикла "Москва кинематографическая" просветительского проекта "Привет, Москва!".

Проект стартовал в метро осенью прошлого года. Его цель – рассказать интересные факты о столице, которые помогут взглянуть на город по-новому.

Ранее в 30 поездах столичной подземки появились плакаты, посвященные кинематографу, которые рассказывают москвичам, какие столичные высотки можно увидеть в "Крепком орешке" и кого искала Софи Лорен на станции "Воробьевы горы".

В поездах на Серпуховско-Тимирязевской линии метро разместили 300 постеров, посвященных музыке, песням и танцам. Плакаты информируют о том, как появилась стена Виктора Цоя на Арбате, в каком доме жили знаменитые советские музыканты и зачем использовали манекенов при строительстве филармонии в парке "Зарядье".