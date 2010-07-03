Плакаты о музыке, песнях и танцах появятся в поездах на серой ветке метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В поездах на Серпуховско-Тимирязевской линии метро планируют разместить 300 постеров, посвященных музыке, песням и танцам. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Они появятся в рамках третьей части городского проекта "Привет, Москва!". Его авторы выбрали серую ветку намеренно: многие места, о которых рассказывается на плакатах, находятся в пешей доступности от ее станций. Пассажиры смогут узнать, как появилась стена Виктора Цоя на Арбате, в каком доме жили знаменитые советские музыканты и зачем использовали манекенов при строительстве филармонии в парке "Зарядье".

Фото: портал мэра и правительства Москвы



Музыкальные стикеры также появятся в вагоне поезда "Привет, Москва!", который ездит по Кольцевой линии подземки. Постеры расскажут пассажирам, зачем Федор Шаляпин забрался в ресторане на стол и исполнил песню "Дубинушка", почему песня "Подмосковные вечера" могла остаться неизвестной и что в советское время меломаны называли "музыкой на костях".

Фото: портал мэра и правительства Москвы



В марте на станциях метро появилось 400 киноплакатов с изображением улиц и зданий, которые можно увидеть в известных советских и российских фильмах. Постеры разместили в переходах и на платформах 115 станций, среди которых "Маяковская", "Китай-город", "Пушкинская", "Тверская", "Таганская". На экранах в поездах подземки также стали транслировать видеоролики, посвященные истории создания фильмов "Александр Невский", "Иван Васильевич меняет профессию" и других.

Проект "Привет, Москва!" стартовал в подземке в ноябре 2018 года. Его цель – познакомить пассажиров с интересными фактами о Москве.