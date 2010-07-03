На станциях метро появились сотни кинопостеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На станциях московского метро разместили 400 киноплакатов с изображением улиц и зданий, которые можно увидеть в известных советских и российских фильмах. Также на экранах в поездах метро также стали транслировать видеоролики, посвященные истории создания легендарных фильмов "Александр Невский", "Иван Васильевич меняет профессию" и других. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.



Постеры появились в переходах и на платформах 115 станций, среди которых "Маяковская", "Китай-город", "Пушкинская", "Тверская", "Таганская". Станции были выбраны потому, что недалеко от них проходили съемки. Оформление плакатов на станциях столичной подземки проходит в рамках просветительского проекта "Привет, Москва!". В итоге в метрополитене повесили 400 кинопостеров.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

"На большей части плакатов изображены здания и места, где снимались культовые сцены из советских фильмов. Например, в запомнившемся зрителям фрагменте киноленты "Берегись автомобиля" Эльдара Рязанова главный герой Юрий Деточкин останавливает троллейбус, которым управляет его невеста Люба. Это происходит на фоне здания Провиантских складов. Сейчас в доме №2 на Зубовском бульваре расположен Музей Москвы. Об этом факте сообщает один из постеров", – сказала руководитель проекта "Привет, Москва!" Оксана Бондаренко.

Еще есть плакаты, посвященные фильмам "Служебный роман", "Духless", "Напарник" и другим. Также отмечается, что станет понятно, какая станция стала рекордсменом по числу снятых на ней фильмов. На некоторых постерах изображены крылатые фразы из фильмов, обыгранные в виде слоганов метро.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

На экранах в вагонах поездов начали транслировать короткие видеоролики, посвященные истории создания известных фильмов. В одном из них показывается, как снимали сцену гибели немецких рыцарей в фильме Сергея Эйзенштейна "Александр Невский". Каждый мини-фильм длится не более полутора минут, а в общей сумме в поездах московской подземки транслируются 50 видеороликов.

Проект "Привет, Москва!" стартовал в метро столицы в ноябре 2018 года. Его цель – познакомить пассажиров с интересными фактами о Москве.