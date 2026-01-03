Зеленский предложил пост министра обороны Украины главе Минцифры Федорову

Фото: ТАСС/AP/Hanna Arhirova

Президент Украины Владимир Зеленский предложил министру цифровой трансформации страны Михаилу Федорову стать новым главой Минобороны. Об этом украинский лидер сообщил в своем телеграм-канале.

Зеленский выразил благодарность Денису Шмыгалю, занимавшему до настоящего времени пост министра обороны, подчеркнув, что тот останется в "команде Украины". Шмыгалю предложили возглавить другое направление в государственной работе.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) сообщил, что принял предложение украинского президента возглавить его офис. Он поблагодарил Зеленского за оказанное доверие.

Вместо Буданова ГУР Минобороны возглавит руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко. Зеленский сообщил, что уже встретился с Иващенко по данному поводу.