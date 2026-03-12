Потери туроператоров РФ из-за конфликта на Ближнем Востоке оценили в 7 млрд рублей

Фото: depositphotos/d.travnikov

Совокупные потери российских туроператоров из-за конфликта на Ближнем Востоке оцениваются в 7 миллиардов рублей. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Туристы получат деньги за сорванный отдых в полном объеме, а компании смогут воспользоваться средствами фондов персональной ответственности и получить отсрочку по взносам на три месяца", – приводит его слова сайт Минэкономразвития РФ.

Решетников подчеркнул, что это позволит нивелировать последствия текущей ситуации для всей отрасли. Объединение туроператоров в сфере выездного туризма ("Турпомощь") уже готово к приему уведомлений.

Трудности с путешествиями возникли у россиян после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Страны нанесли удары по исламскому государству 28 февраля, а в ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и американские военные базы в регионе.

В связи с этим Израиль, Иран и соседние страны ввели ограничения на использование воздушного пространства. Минтранс, МИД, МЧС и Минэкономразвития России, а также Росавиация, Российский союз туриндустрии (РСТ), отечественные и зарубежные авиакомпании приступили к проработке путей восстановления полетов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже подписал распоряжение о компенсациях туристам, пострадавшим из-за конфликта на Ближнем Востоке. Выплаты будут производиться в том числе из фонда профессиональной ответственности.

