13 марта, 09:19

Происшествия

Экс-педагог детдома на Урале получил 15 лет колонии за создание детской порнографии

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Бывшему воспитателю Тугулымского детского дома в Свердловской области назначено наказание в виде 15 лет колонии строгого режима, 1 года 6 месяцев ограничения свободы и лишения права работать в педагогике на 5 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Мужчину осудили по статьям 135, 242, 242.1 и 242.2 УК РФ, которые предусматривают развратные действия без насилия, незаконное изготовление порнографии через интернет и вовлечение несовершеннолетних в создание порнографических материалов. Заседания проходили в закрытом режиме, имя осужденного и его адвокатов не раскрывается.

Количество потерпевших также не разглашается. По данным СМИ, их было 8.

Ранее в Сети распространили видеокадры, на которых водитель рейсового автобуса попытался залезть под куртку школьницы. Полиция начала проверку по факту происшествия. В МВД при этом отметили, что заявлений от потерпевших не поступало. Позднее водителя автобуса арестовали.

судыпроисшествиярегионы

