СК начал проверку в отношении многоженца Сухова после слов дочери о домогательствах

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила ТАСС, что в отношении многоженца Ивана Сухова началась проверка.

Ранее 19-летняя Анна, дочь многоженца, рассказала в эфире федерального телеканала, что отец до нее домогался. На тот момент ей было 14 лет. Сухов говорил дочери, что "достойная жена из нее не выйдет", поэтому пусть лучше она "будет уметь все правильно делать".

Ярославская подчеркнула, что хоть пострадавшая и не написала заявление, Следственный комитет все равно начал проверку. Омбудсмен также сказала, что то, что говорит дочь многоженца, – "криминал, тяжкая статья", и отметила, что она держит руку на пульсе.

В беседе с телеканалом "360" Иван Сухов заявил, что у него нет никаких проблем, и добавил, что с "божьей помощью, все хорошо".

О многоженце Иване Сухове стало известно после интервью журналистке Саше Сулим. По словам самого многоженца, он не видит смысла в предохранении, и уже в 16 лет Сухов стал отцом семерых детей от разных девушек. По данным СМИ, у него 30 наследников, одна официальная супруга и несколько сожительниц. Ярославская заявляла, что прекрасно знает эту семью, и с точки зрения законодательства вопросов к семье не было.