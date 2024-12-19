Многоженец Иван Сухов рассказал, что не боится проверок органов опеки

Фото: youtube.com/Саша Сулим

Многоженец Иван Сухов не боится проверок органов опеки, сообщает Life.ru.

Как рассказал мужчина, он подрабатывает водителем и этим обеспечивает свою семью из трех жен и 14 детей. Кроме того, Сухов связал отсутствие кредитов с тем, что семья живет на 75 тысяч рублей в месяц в трехкомнатной квартире. Мужчина планирует построить дом во Владимирской области, но ипотеку брать не собирается.

По словам Сухова, к нему уже приходила проверка. Он также добавил, что "с божьей помощью" они прошли не одну проверку.

"Вот эти люди, они просто не понимают, как жить. Их не научили. А я их могу научить, объяснить. Пускай они хейтят. В моем понимании, люди жалуются, потому что детей у самих нет", – сказал Сухов, добавив, что воспитывает детей достойными людьми.

При этом исполнительные производства от ФНС он объяснил тем, что его квитанцию по алиментам на остальных детей от бывших жен просто медленно отработали.

Общественный резонанс возник после интервью Сухова журналистке Саше Сулим. В нем он рассказал об отношениях с матерями своих наследников и о методах воспитания. По словам мужчины, он является приверженцем патриархальных устоев. Дети же обучаются дома и лишены гаджетов, а за провинности наказываются ремнем.

Интервью прокомментировала телеведущая Ксения Бородина, которая назвала Сухова психически нездоровым манипулятором, грубо пренебрегающим чувствами своих женщин.

После выхода интервью московский уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская также заявила, что намерена проверить семью. В свою очередь, в Госдуме предложили отправить Сухова к психиатру из-за его взглядов на то, как должна жить семья.