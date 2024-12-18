Депутат Останина предложила отправить многоженца Сухова к психиатру

Фото: youtube.com/Саша Сулим

В Госдуме предложили отправить многоженца Ивана Сухова к психиатру из-за его взглядов на то, как должна жить семья. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По словам председателя комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной, органам опеки давно нужно было проверить условия, в которых проживает Сухов, три его жены и 14 детей. Все они живут в трехкомнатной квартире, однако одну из комнат многоженец забрал себе. Как он сам признался, в месяц он тратит 75 тысяч рублей.

Между тем семью намерена проверить московский уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская. Ей уже направлено обращение с соответствующей просьбой.

Общественный резонанс среди россиян возник после интервью Сухова журналистке Саше Сулим. В нем он рассказал об отношениях с матерями своих наследников и о методах воспитания.

По словам мужчины, он является приверженцем патриархальных устоев: его женщины не могут купить бутылку воды без его разрешения, водить машину, работать или ходить в кафе с подругами. Дети же обучаются дома и лишены гаджетов, а за провинности наказываются ремнем.

Интервью прокомментировала телеведущая Ксения Бородина, которая назвала Сухова психически нездоровым манипулятором, грубо пренебрегающим чувствами своих женщин.