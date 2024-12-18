Омбудсмен Ярославская планирует посетить семью многоженца Ивана Сухова в Москве

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Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская планирует посетить семью Ивана Сухова, который заявил о своем многоженстве и жизнью с 14 детьми в трехкомнатной квартире.

"Я эту семью прекрасно знаю, два года назад была у них. Тогда было не 14, было меньше детей. На следующей неделе съезжу к ним", – приводит ТАСС слова Ярославской.

Как отметила омбудсмен, она планирует поздравить детей с наступающим Новым годом и проконтролировать, соблюдаются ли законы в части обучения детей и медицинского обслуживания.

По словам Ярославской, два года назад с точки зрения законодательства вопросов к семье не было. Документы были в порядке, также имелись свидетельства о рождении, паспорта.

"Он женат на одной из женщин, остальные живут с ним добровольно, избитых, униженных, грязных, нищих, истерзанных детей нет. Дети воспитанные и нормально учатся", – сказала омбудсмен, добавив, что ее беспокоит моральная сторона ситуации.

Между тем в России появился Совет по реализации государственной демографической и семейной политике. Согласно документу, Совет возглавила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Он будет разрабатывать предложения президенту по совершенствованию демографической политики и контролю за мероприятиями, запланированными в рамках Десятилетия детства.