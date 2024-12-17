Госдума приняла закон о проведении воспитательной работы с детьми в летних лагерях

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Госдума приняла в окончательном чтении закон, который регламентирует отдых и оздоровление детей в летних лагерях. Теперь организация досуга детей должна соответствовать программе воспитательной работы по календарному плану, разработанному Минпросвещения России.

Инициатива также наделяет министерство просвещения полномочиями по утверждению примерной структуры официального сайта детских лагерей. Кроме того, организации отдыха детей и их оздоровления теперь обязаны утверждать программу воспитательной работы и календарный план с описанием всех мероприятий по дням, учитывая смены и возрастные группы детей.

Также в детских лагерях будут установлены родительские дни и мероприятия, которые должны будут стимулировать развитие личности, а также формирование у детей трудолюбия и создание условий для их самоопределения и социализации на основе социокультурных, традиционных российских духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе норм. Закон вступит в силу с 1 апреля 2025 года.

Законопроект о единой программе воспитания и плане ежедневных мероприятий в детских лагерях был внесен группой парламентариев во главе с вице-спикером Ириной Яровой. Речь идет о внесении изменений в закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".

Согласно документу, организация отдыха в детских лагерях будет проводиться в соответствии с единой программой. В календарных планах должны содержаться знакомство детей с искусством и художественной литературой в соответствии с российскими духовно-нравственными ценностями, показ патриотического кино, игры и конкурсы, основанные на отечественных традициях.