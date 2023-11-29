Депутат МГД: освобождение от платы за детсад снижает финнагрузку на семьи участников СВО

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Меры, направленные на поддержку семей участников спецоперации РФ на Украине, призваны снизить финансовую нагрузку. К ним относится и освобождение от платы за детский сад, объяснил депутат Мосгордумы Валерий Головченко.

"Это одна из мер, направленных на снижение финансовой нагрузки на семью участника СВО, в ряду аналогичных мер, таких как бесплатное горячее питание в школе, освобождение от платы за группы продленного дня, льготные путевки на санаторно-курортное лечение", – приводит Агентство "Москва" его слова.

Он обратил внимание, что расходы на эти нужды в семейном бюджете достаточно заметны. Кроме того, Головченко отметил, что есть семьи, где мама работает на условиях неполной занятости.

Все родители хотят помочь ребенку социализироваться и подготовиться к школе, для чего и отдают его в детский сад, подчеркнул депутат. В дошкольном учреждении дети учатся общаться с ровесниками и воспитателями, привыкают к ежедневной учебе, добавил он.

Головченко сделал акцент на том, что каждый участник спецоперации может рассчитывать на преференции. Узнать о них можно в Едином центре поддержки семей военнослужащих на Береговом проезде, уточнил он.

"Консультанты центра помогут как с приоритетным устройством в дошкольное учреждение, так и с освобождением от платы за присмотр и уход за ребенком", – рассказал депутат.

По его словам, детей военных, которые защищают Родину в рамках СВО, готовы принять в дошкольные учреждения с полутора лет. Также в случае необходимости предусмотрен перевод в детский сад, который будет находиться ближе к месту работы матери или дому, резюмировал Головченко.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко заявила, что для детей участников спецоперации следует предоставлять места в дошкольных учреждениях в приоритетном порядке. Пока ребенок осваивает новые знания и учится полезным вещам, мама получает возможность вернуться на работу и восстановить свои знания, объяснила сенатор.

Она также обратила внимание, что обеспечение зачисления детей участников спецоперации в группы продленного дня и круглосуточного пребывания в дошкольных организациях входит в число мер поддержки семей участников СВО.



Москвичам рассказали о поддержке участников СВО и членов их семей