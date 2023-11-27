В ГД предложили увеличить налоговый вычет на детей для работающих супругов участников СВО

Фото: depositphotos/stock.sokolov.com.ua

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил увеличить налоговые вычеты на детей для работающих россиян, чьи супруги участвуют в СВО. Свое обращение он направил в адрес главы Минтруда Антона Котякова, сообщает RT.

В документе парламентарий отметил, что в настоящее время все участники спецоперации на Украине и члены их семей освобождены от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) с безвозмездно получаемых выплат и материальной помощи.

По словам Федорова, супруги участников СВО, совмещающие работу и воспитание детей, имеют налоговые вычеты при уплате с зарплаты на равных условиях с остальными гражданами (1,4 тысячи рублей – сумма необлагаемого налогом вычета за первого и второго ребенка, три тысячи рублей – за третьего и последующих).

В своем обращении депутат заявил, что для поддержки участников СВО, на иждивении у которых находятся супруги, совмещающие работу и воспитание детей, целесообразно будет в десять раз увеличить суммы налоговых вычетов на детей для супругов военнослужащих на весь период участия последних в спецоперации.

Ранее Владимир Путин порекомендовал главам российских регионов предоставить участникам СВО, членам их семей, инвалидам первой группы, лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, субсидии не менее 100 тысяч рублей на одно домовладение на газификацию.

Ответственными президент назначил высшие должностные лица субъектов РФ. Доклад надо представить до 15 января следующего года, далее – раз в год.

Собянин посетил Центр амбулаторной медицинской помощи участникам СВО