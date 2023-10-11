Путин предложил выделять участникам СВО субсидии на оборудование для газификации

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Российских военнослужащих, участвующих в спецоперации РФ на Украине, следует включить в перечень получающих субсидии на оборудование для газификации. С таким предложением Владимир Путин выступил на заседании РЭН.

"Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование. А именно внести в этот перечень и участников СВО, и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов", – уточнил он.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ввел изменения в порядок получения удостоверений ветерана боевых действий, благодаря чему выдавать их раненым участникам спецоперации смогут ближайшие к местам их лечения кадровые органы.

Из документа следует, что удостоверение в таком случае направляется в военно-медицинское учреждение, где находится участник СВО. Либо оно вручается ему, либо доверенному лицу под расписку.

До этого Путин отметил, что почти 350 тысяч человек подписали контракты с ВС РФ за год. По мнению президента, такое количество добровольцев говорит о доверии граждан к политике России.



Раздел для участников СВО могут создать на "Госуслугах"