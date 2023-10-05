Путин заявил, что почти 350 тысяч человек подписали контракты с ВС РФ за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Почти 350 тысяч добровольцев заключили за год контракты с Вооруженными силами России, рассказал Владимир Путин в рамках своего выступления на Валдайском форуме.

"На сегодняшний день уже 335 тысяч людей, которые добровольно пришли и заключили контракты с министерством обороны, и еще примерно 5 тысяч, больше даже, так называемых добровольцев. <…> Но просто это другая категория – контракты подписывают на более короткий срок", – уточнил он.

По мнению главы государства, такое количество добровольцев свидетельствует о доверии граждан к политике РФ.

Путин пообещал, что Россия продолжит укреплять свою обороноспособность. Президент отметил, что в ходе спецоперации РФ видит, чего ей не хватает, и старается нарастить производство. По его словам, есть показатели, которые уже удалось увеличить в разы.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что для российских боевых подразделений, которые действуют в зоне спецоперации, созданы резервные полки.

На данный момент сформировали девять резервных полков, которые постоянно пополняются и готовятся, уточнил он на совещании в штабе объединенной группировки войск. По его информации, все офицеры-инструкторы, проводящие подготовку, имеют боевой опыт. Среди них есть бойцы, которые получили ранения, но решили вернуться на службу.



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