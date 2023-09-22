В Госдуму внесли пакет законопроектов о добровольцах Росгвардии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму пакет законопроектов о предоставлении Росгвардии права иметь в своем составе добровольческие части. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Как утверждает Хинштейн, добровольческие формирования, которые будут входить в состав Росгвардии, не будут отличаться от подразделений Минобороны РФ.

"Добровольцы не будут являться военнослужащими или сотрудниками Росгвардии. Их правовые и социальные гарантии полностью станут соответствовать добровольцам Минобороны", – отметил глава комитета Госдумы по информполитике.

Ранее Хинштейн рассказал, что группа депутатов и сенаторов подготовила пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Согласно инициативам, предполагается распространить на Росгвардию все те полномочия и механизмы, которые утверждены законами для Минобороны.

Три бригады и четыре отдельных отряда добровольцев подписали контракт с Минобороны РФ