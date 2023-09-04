Росгвардия показала работу БПЛА для поиска диверсантов и уничтожения бронетехники ВСУ

Для поиска диверсантов и уничтожения бронетехники ВСУ российская армия активно применяет беспилотники. На кадрах видно, как ведут воздушную разведку росгвардейцы. Они запускают дроны-камикадзе в районах вероятного появления противника.

Эти аппараты могут не только моментально наносить удары, но и передавать координаты вскрытых позиций боевиков артиллеристам. Беспилотники, например, уже помогли Росгвардии задержать пособников ВСУ, найти схроны с оружием и боеприпасами, обеспечить безопасность гуманитарных колонн, а также охрану и оборону коммуникаций, объектов энергетики и жизнеобеспечения.

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