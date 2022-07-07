ВКС РФ сорвали попытку доставки украинского флага на остров Змеиный – МО

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ВКС России сорвали попытку символической доставки украинскими военными флага на остров Змеиный, нанеся удар высокоточными ракетами, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

"Около 5 утра на остров высадились с моторной лодки несколько украинских военнослужащих, которые сфотографировались с флагом. Самолетом ВКС России был немедленно нанесен удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена", – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что оставшиеся в живых военные ВСУ направились в сторону населенного пункта Приморское Одесской области.

Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Минобороны Украины Наталья Гуменюк ранее заявила, что военные ВСУ не устанавливали флаг Украины на острове Змеиный, а сбросили его с вертолета.

30 июня в министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. В ведомстве отметили, что это было сделано в качестве шага доброй воли.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

