Арестович назвал сдачу Лисичанска и Северодонецка удачной операцией ВСУ

Фото: AP Photo/Luhansk region military administration
Оборона Лисичанска и Северодонецка является успешной военной операцией украинских войск, заявил в своем телеграм-канале советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.
По его словам, все задачи были выполнены. ВСУ якобы нужно было сковать силы противника, нанести потери, выиграть время для поставок оружия с Запада и создать условия для наступательных действий. Арестович выразил уверенность, что контроль над Лисичанском удастся вернуть.
Главным достижением операции он назвал "сломанный красноармейский стереотип "ни шагу назад".
"(Стереотип. – Прим. ред.) восемь лет по инерции довлел над нашей военной мыслью и стоил нам и Иловайска, и падения ДАПа (донецкого аэропорта. – Прим. ред.), 32-го блокпоста. А слом стереотипа – это очень дорогого стоит. Это – рождение национальной военной школы. В кои-то веки мы снова сделали их красиво", – добавил Арестович.
3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики. По его словам, под контроль российских военных перешел Лисичанск и прилегающие к нему населенные пункты, в том числе Малорязанцево, Белогоровка и другие.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В освобожденном Лисичанске обнаружили документы иностранных наемников и инструкторов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: