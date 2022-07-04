Арестович назвал сдачу Лисичанска и Северодонецка удачной операцией ВСУ

Фото: AP Photo/Luhansk region military administration

Оборона Лисичанска и Северодонецка является успешной военной операцией украинских войск, заявил в своем телеграм-канале советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

По его словам, все задачи были выполнены. ВСУ якобы нужно было сковать силы противника, нанести потери, выиграть время для поставок оружия с Запада и создать условия для наступательных действий. Арестович выразил уверенность, что контроль над Лисичанском удастся вернуть.

Главным достижением операции он назвал "сломанный красноармейский стереотип "ни шагу назад".

"(Стереотип. – Прим. ред.) восемь лет по инерции довлел над нашей военной мыслью и стоил нам и Иловайска, и падения ДАПа (донецкого аэропорта. – Прим. ред.), 32-го блокпоста. А слом стереотипа – это очень дорогого стоит. Это – рождение национальной военной школы. В кои-то веки мы снова сделали их красиво", – добавил Арестович.

3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики. По его словам, под контроль российских военных перешел Лисичанск и прилегающие к нему населенные пункты, в том числе Малорязанцево, Белогоровка и другие.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

