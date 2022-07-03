Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

Фото: kremlin.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Сегодня, 3 июля 2022 года, министр обороны <...> доложил верховному главнокомандующему <...> об освобождении Луганской народной республики", – сказали в ведомстве.

Уточняется, что за последние сутки под контроль российских военных перешел Лисичанск и прилегающие к нему населенные пункты, в том числе Малорязанцево, Белогоровка и другие.

Накануне помощник главы Чечни сообщил, что подразделения спецназа "Ахмат" и Народная милиция ЛНР зашли в центр Лисичанска. Шла зачистка города от националистов, освобождались мирные жители, которым не дали покинуть населенный пункт.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

