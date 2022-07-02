В Минобороны РФ заявили о серьезных потерях украинской армии на всех направлениях

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери на всех направлениях, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.



"В районах населенных пунктов Верхнекаменка и Золотаревка три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад (ВСУ) только за сутки боев потеряли более 50% личного состава", – заявил он.

Конашенков также рассказал, что в районе Артемовска были уничтожены около 120 украинских военных. Удар ВКС РФ нанесли высокоточным оружием.

Ранее посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник сообщил, что Российские военные и подразделения Народной милиции ЛНР установили полный контроль над территорией Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

Также, по его словам, ВС РФ и Народная милиция завершили зачистку промзоны в районе Лисичанского завода резинотехнических изделий.

Он отметил, что союзные войска взяли под контроль все основные транспортные артерии, в том числе полностью перекрыли магистраль Лисичанск – Артемовск.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

