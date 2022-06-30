Территория НПЗ в Лисичанске полностью перешла под контроль России и ЛНР

Фото: Минобороны России
Российские военные и подразделения Народной милиции ЛНР установили полный контроль над территорией Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, сообщил посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник.
"Территория крупнейшего на Украине нефтеперерабатывающего завода – Лисичанского – полностью перешла под контроль Союзных войск. В промзоне предприятия перестрелки велись в течение нескольких дней, и сейчас украинские формирования полностью выбиты с территории завода", – написал он в своем телеграм-канале.
Также, по словам Мирошника, ВС РФ и Народная милиция завершили зачистку промзоны в районе Лисичанского завода резинотехнических изделий.
"Зачистка уже контролируемой территории города Лисичанска продолжается", – пояснил Мирошник.
Он отметил, что союзные войска взяли под контроль все основные транспортные артерии, в том числе полностью перекрыли магистраль Лисичанск – Артемовск.
"Все попытки покинуть по ней образующийся <...> котел теперь невозможны", – добавил Мирошник.
Накануне порядка 500 украинских солдат и 74 наемника вышли из Лисичанска к Северску. По словам помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева, в Северске расположены шесть батальонов ВСУ. Также туда прибывают и бойцы из-за рубежа.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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