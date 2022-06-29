ВС РФ уничтожили до 100 боевиков нацбатальона "Кракен" в Харьковской области

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Министерство обороны РФ объявило об уничтожении до 100 боевиков украинского нацбатальона "Кракен" и порядка 10 единиц боевой техники ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщает RT.

"В районе населенного пункта Питомник Харьковской области в результате удара российской артиллерии уничтожены до 100 боевиков нацистского формирования "Кракен" и около 10 единиц боевой техники", – говорится в сообщении.

По данным российского военного ведомства, украинское командование приняло решение оставить атакованные позиции, отдав приказ на отступление в Харьков.

Ранее в Херсонской области задержали членов теробороны, действовавших по указанию Службы безопасности Украины (СБУ). По данным военно-гражданской администрации Новой Каховки Херсонской области, задержанные готовили теракты.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

