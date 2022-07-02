Националисты разместили РСЗО в зданиях института и ЗАГСа в Бахмуте – Минобороны РФ

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Националисты дислоцировались в зданиях института иностранных языков и отдела ЗАГС в Бахмуте ДНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"На прилегающих территориях размещена бронетехника, позиции минометных расчетов и РСЗО, подходы к учреждениям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", – уточнил Мизинцев.

Также опорный пункт и бронетехника появились в техническом лицее № 173 в Харькове.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы Украины несут серьезные потери на всех направлениях. Так, в районе Артемовска были уничтожены около 120 украинских военных. Удар ВКС РФ нанесли высокоточным оружием.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

