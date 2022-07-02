Помощник Кадырова сообщил о взятии Лисичанска под полный контроль

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Подразделения спецназа "Ахмат" и Народная милиция ЛНР зашли в центр Лисичанска. Об этом сообщил помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир "Ахмата" Апты Алаудинов.

"Идет зачистка города. Мы полностью, со всех сторон замкнули город, уже контролируем его на все 100%", – сообщил он на видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале Кадырова.

Алаудинов уточнил, что подразделения вошли в город с флангов, освободили кварталы, уничтожая "бандеровских оккупантов", которые на дали мирным жителям возможности покинуть Лисичанск. Сейчас, по его словам, для налаживания жизни необходимо убедиться в отсутствии угроз для граждан.

Ранее Кадыров сообщал, что Лисичанск в Луганской Народной Республике, который находился под контролем Киева, был полностью окружен союзными войсками России и ЛНР. По словам главы Чечни, все въезды и выезды из города были перекрыты.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

