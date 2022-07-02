Кадыров заявил о полном окружении Лисичанска в ЛНР союзными войсками

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Город Лисичанск в Луганской Народно Республике (ЛНР), который находится под контролем Киева, полностью окружен союзными войсками РФ и ЛНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

"Капкан захлопнулся, Лисичанск полностью окружен союзными войсками", – написал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что все въезды и выезды из города перекрыты.

"Прорвать плотное кольцо окружения не получится, даже если очень постараться. Крысы в лице националистов загнаны в угол, осталось лишь навести финальные штрихи", – добавил Кадыров.

Ранее сообщалось, что российские военные и подразделения Народной милиции ЛНР установили полный контроль над территорией Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник рассказал, что ВС РФ и Народная милиция завершили зачистку промзоны в районе Лисичанского завода резинотехнических изделий.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

