В Киеве признали ложь об установлении украинского флага на острове Змеиный

Фото: depositphotos/mariakarabella

Украинские военные не устанавливали флаг Украины на острове Змеиный, а сбросили его с вертолета. Об этом заявила руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Минобороны Украины Наталья Гуменюк.

"Флаг был доставлен на остров вертолетом. Он дождется прихода войск, а потом будет развеваться. <...> На остров никто не высаживался. Так кто же будет его поднимать?" – сказала она в эфире телеканала CNN.

По словам Гуменюк, сделанное ею в понедельник заявление о том, что украинские военные установили флаг своей страны на острове Змеиный, следует воспринимать метафорически.

30 июня в министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. В ведомстве отметили, что это было сделано в качестве шага доброй воли.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

