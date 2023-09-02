Адвокат Коломойского заявил, что намерен обжаловать решение об аресте бизнесмена

Фото: телеграм-канал "Служба безпеки України"

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский не будет вносить залог в размере около 13,8 миллионов долларов, его защита намерена направить апелляцию на решение суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката.

"Подаем апелляцию, ждем полный текст решения суда, залог не вносим", – сказал он.

Ранее Шевченковский суд арестовал Коломойского на два месяца с возможностью внесения залога в 509 миллионов гривен, что составляет около 13,8 миллиона долларов.

Согласно данным следствия, в период с 2013 года по 2020 год Коломойский легализовал более 13 миллионов долларов, выводя их за границу с использованием инфраструктуры подконтрольных банковских учреждений.

Украинские СМИ связывают преследования бизнесмена со скорым визитом президента Украины Владимира Зеленского в США, где ему предстоит отчитываться о ходе борьбы с коррупцией в стране.

Осенью прошлого года власти Украины решили национализировать ряд предприятий, в том числе "Укрнафта" и "Укртатнафта". Акции этих компаний, ранее принадлежащие Коломойскому, перешли в собственность государства.

В 2021 году на долю "Укртатнафты" приходилось почти 40% рынка бензина и 14% рынка дизельного топлива в стране.

Суд предъявил Коломойскому обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.



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