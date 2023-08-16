Власти Запорожской области ввели выплаты за уничтоженную западную технику

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

В Запорожской области приняли решение ввести выплаты для российских военных за уничтожение западной техники. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.

"Ребята наши из "Корнетов" (противотанковый ракетный комплекс. – Прим. ред.) подбивают очень хорошее количество техники и за это получают деньги", – сказал он в эфире Первого канала.

Балицкий обратил внимание, что за каждую подбитую единицу техники в регионе выплачивают дополнительные средства. Подобную меру в Запорожской области планируют реализовывать и дальше.

Ранее врио главы региона заявил об отказе около 500 украинских военных идти в наступление на запорожском направлении. Причиной он назвал их низкое морально-психологическое состояние. По мнению Балицкого, эти 500 человек устали видеть смерти своих товарищей и не хотят быть пушечным мясом.



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