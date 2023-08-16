Балицкий заявил, что бойцы ВСУ отказались атаковать на запорожском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Около 500 украинских военных отказались идти в наступление на запорожском направлении, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в наступательных действиях отказались участвовать два из трех аэромобильных батальонов ВСУ. Причиной он назвал их низкое морально-психологическое состояние.

Как считает Балицкий, эти 500 человек устали видеть смерти своих товарищей и не хотят быть пушечным мясом. По его словам, только прошлой ночью Киев потерял на запорожском направлении 132 солдата, при этом они смогли дойти даже до первой позиции российских войск.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что у Вооруженных сил Украины присутствует в резерве около 35 тысяч человек. Киев не сможет восполнить свои потери, добавил специалист.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что военный ресурс Украины почти исчерпан. По его словам, вооружение, поставляемое Западом, якобы передовые методы планирования НАТО и различные способы управления войсками не могут обеспечить Киев превосходством.

