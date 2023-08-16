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Британская разведслужба МИ-6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков националистических и неонацистских формирований для противодействия сотрудничеству России со странами континента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Уточняется, что служба безопасности и Главное управление разведки Минобороны Украины помогли подобрать для данного отряда 100 боевиков с опытом на восточном фронте.

Планируется, что диверсионно-карательный отряд отправится в Африку во второй половине августа судном из украинского порта Измаил в город Омдурман в Судане.

Одной из задач подготовленного британской службой украинского подразделения в Африке станет ликвидация африканских лидеров, которые ориентированы на взаимодействие с Россией. Помимо этого, боевики будут проводить диверсии на местных объектах инфраструктуры.

По словам источника, командовать отрядом будет офицер ГУР Украины Виталий Пращук, имеющий опыт успешных ликвидаций и участвовавший в операциях МИ-6 в Зимбабве.

Ранее СМИ сообщали о том, что в Великобритании готовят более 2 тысяч украинских спецназовцев для операций Вооруженных сил Украины против Российской Федерации.

Уточнялось, что бойцы Украины проходят спецподготовку в учебном центре обороны в городе Оукхэмптон на юго-западе Британии. Предположительно, эти военные будут играть ключевую роль в действиях ВСУ против Крыма, которые будут поддерживаться Воздушными силами и Военно-морскими силами Украины.