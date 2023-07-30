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В Великобритании готовят более 2 тысяч украинских спецназовцев для операций Вооруженных сил Украины против Российской Федерации, передает газета Sunday Express со ссылкой на источники.

В СМИ сообщили, что бойцы Украины проход спецподготовку в учебном центре обороны в городе Оукхэмптон на юго-западе Британии. Предположительно, эти военные будут играть ключевую роль в действиях ВСУ против Крыма, которые будут поддерживаться Воздушными силами и Военно-морскими силами Украины.

По данным газеты, Киев планирует против Крыма использовать дальнобойные ракеты нового образца, которые поставят Великобритания, Германия и США, с целью нарушить снабжение войск РФ.

Sunday Express заявило, что подготовкой бойцов киевского режима занимаются британские военные из 3-й бригады специального назначения Королевской морской пехоты.

Ранее военный стратег Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что многие из украинских военных, которые проходили шестимесячную подготовку в странах НАТО, уже погибли в ходе контрнаступления.

Райснер заявил, что подобные ошибки сильно бьют по моральному духу украинских военнослужащих. Кроме того, полковник выразил мнение, что первая фаза контрнаступления ВСУ провалилась.



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