Запад может снизить объемы поддержки Киева после неудачного контрнаступления ВСУ – СМИ

Фото: 123RF/bumbledee

В случае неудачной попытки украинского контрнаступления Запад может уменьшить объемы финансовой и военной помощи Киева. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на публикацию газеты Rzeczpospolita.

В материале издания уточняется, что страны – союзницы Украины недовольны ходом контрнаступления ВСУ, поскольку это не соответствует их ожиданиям. Несмотря на переданную Киеву военную технику и обучение украинских солдат по стандартам НАТО, армия терпит неудачи.

Автор статьи считает, что поддержка Украины со стороны США и Европы может прекратиться в случае прихода в странах новой власти.

Ранее СМИ, ссылаясь на неназванного американского чиновника, сообщили, что США намерены выделить Украине дополнительную военную помощь на 400 миллионов долларов. Пакет помощи будет включать в себя широкий спектр боеприпасов, в том числе для систем ПВО, 32 бронемашины Stryker, а также дроны наблюдения Hornet.



В Пентагоне объявили о новой стратегии вооружения ВСУ