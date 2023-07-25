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10:44

Политика

Запад может снизить объемы поддержки Киева после неудачного контрнаступления ВСУ – СМИ

Фото: 123RF/bumbledee

В случае неудачной попытки украинского контрнаступления Запад может уменьшить объемы финансовой и военной помощи Киева. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на публикацию газеты Rzeczpospolita.

В материале издания уточняется, что страны – союзницы Украины недовольны ходом контрнаступления ВСУ, поскольку это не соответствует их ожиданиям. Несмотря на переданную Киеву военную технику и обучение украинских солдат по стандартам НАТО, армия терпит неудачи.

Автор статьи считает, что поддержка Украины со стороны США и Европы может прекратиться в случае прихода в странах новой власти.

Ранее СМИ, ссылаясь на неназванного американского чиновника, сообщили, что США намерены выделить Украине дополнительную военную помощь на 400 миллионов долларов. Пакет помощи будет включать в себя широкий спектр боеприпасов, в том числе для систем ПВО, 32 бронемашины Stryker, а также дроны наблюдения Hornet.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
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