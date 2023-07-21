В Пентагоне заявили, что США усилят военное присутствие в Ормузском проливе

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Соединенные Штаты усилят военную группировку в Ормузском проливе двумя десантными кораблями USS Bataan и USS Carter Hall. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

Отмечается, что подобное решение было принято в ответ на якобы исходящую от Ирана угрозу свободному потоку торговли и защите международного судоходства.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Киев в течение семи последних дней приступил к использованию поставленных Вашингтоном кассетных боеприпасов.

До этого Госдепартамент США одобрил продажу Германии ракет AIM-120C-8 типа AMRAAM на сумму в 2,9 миллиарда долларов.